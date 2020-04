Florence Schelling è il nuovo direttore sportivo del Berna. L’ex portiere della Svizzera femminile, bronzo alle Olimpiadi di Sochi nel 2014, succede ad Alex Chatelain. La zurighese, 31 anni, comincerà la sua nuova avventura dopo Pasqua. In un primo momento con un mandato al 50%, affinché possa riprendersi al meglio da un incidente sugli sci occorsole poco tempo fa. Quindi, si consacrerà al 100% agli Orsi dopo un periodo di accompagnamento con lo stesso Chatelain. Il quale, in seguito, si occuperà della strategia di sviluppo del club e di analisi.

Schelling, che può vantare un master in economia, ha giocato a Boston e in Svezia durante la sua carriera sul ghiaccio. Ha quindi guidato alla transenna la Svizzera U18 e lavorato come consulente per SRF.