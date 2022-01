Michael Fora e Dario Simion sì, Luca Fazzini e Inti Pestoni no. Gioia a metà per l’hockey ticinese dopo le convocazioni di Patrick Fischer per le Olimpiadi di Pechino, al via il 4 febbraio. Il difensore e capitano dell’Ambrì Piotta, assente agli ultimi Mondiali di Riga, torna dunque a disputare un grande torneo. Saranno i suoi primi Giochi. L’infortunio che ha tenuto Fora lontano dal ghiaccio tra fine ottobre e inizio gennaio non ha dunque fatto desistere l’allenatore rossocrociato. Anche Simion, attaccante dello Zugo, è reduce da un lungo stop. Niente da fare invece per Fazzini e Pestoni, nonostante un inizio di stagione da protagonisti con le rispettive squadre. Il Lugano sarà comunque ben rappresentato vista la presenza dei difensori Mirco Müller, Romain Loeffel e Santeri Alatalo. Per affiancare gli intoccabili Leonardo Genoni e Reto Berra, Fischer ha scelto come terzo portiere Joren van Pottelberghe del Bienne. La Svizzera è inserita nel Gruppo B con Russia, Repubblica Ceca e Danimarca.

Sedici dei 25 giocatori scelti per Pechino facevano già parte della squadra presente lo scorso maggio ai Mondiali in Lettonia. Saranno in dodici a vivere la loro prima esperienza olimpica: Joren van Pottelberghe, Santeri Alatalo, Michael Fora, Christian Marti, Mirco Müller, Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Denis Malgin, Killian Mottet, Sven Senteler, Dario Simion e Joël Vermin. Per il veterano Andres Ambühl saranno invece i quinti Giochi dopo Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. Quarta partecipazione per Raphael Diaz, terza per Yannick Weber, Denis Hollenstein e Simon Moser.

«Siamo un collettivo ben oliato e solidale, che lavora con grande impegno per raggiungere lo stesso obiettivo», ha dichiarato Patrick Fischer. «I giocatori conoscono perfettamente la nostra filosofia e il nostro sistema. Abbiamo trovato un buon equilibrio tra esperienza e freschezza».

L’obiettivo, annunciato già nei mesi scorsi, è una qualificazione alle semifinali.

La Svizzera si riunirà domenica 30 gennaio a Cham per il campo di preparazione. È prevista una gara amichevole a porte chiuse con il Canada, che si allenerà a Davos. La trasferta in Cina è prevista mercoledì 2 febbraio. Il 7 è in calendario un ultimo test contro la Finlandia. Il debutto nel torneo olimpico è in programma il 9 febbraio contro la Russia.

Di seguito la selezione completa

Portieri: Reto Berra (Friburgo), Leonardo Genoni (Zugo), Joren Van Pottelberghe (Bienne).

Difensori: Santeri Alatalo (Lugano), Raphael Diaz (Friburgo), Michael Fora (Ambrì Piotta), Romain Loeffel (Lugano), Christian Marti (ZSC Lions), Mirco Müller (Lugano), Ramon Untersander (Berna), Yannick Weber (ZSC Lions).

Attaccanti: Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Losanna), Enzo Corvi (Davos), Gaëtan Haas (Bienne), Fabrice Herzog (Zugo), Gregory Hofmann (Zugo), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Denis Malgin (ZSC Lions), Simon Moser (Berna), Killian Mottet (Friburgo), Sven Senteler (Zugo), Dario Simion (Zugo), Joël Vermin (Ginevra).

