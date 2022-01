Il cavallo scalpita. Michael Fora, capitano biancoblù, può finalmente tornare a giocare. Assente dallo scorso 30 ottobre, quando si infortunò alla spalla destra, il difensore ha tre settimane di tempo per convincere Patrick Fischer a portarlo alle Olimpiadi. Lui, a Pechino, vuole andarci nonostante le incertezze pandemiche.

Michael Fora è pronto a tornare in pista. A dirla tutta, lo era già il 23 dicembre scorso per la trasferta di Berna, in quello che avrebbe dovuto essere l’ultimo impegno di campionato prima della pausa natalizia. In seguito, Mike avrebbe voluto vivere un’altra Coppa Spengler in biancoblù, prima di trasferirsi al Davos per le prossime quattro stagioni. Il coronavirus, con la sua variante Omicron, ha però scombinato i piani del capitano leventinese. «Ormai poco importa», dice...