Michael, nelle ultime due partite siete stati sconfitti senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Cosa sta succedendo là davanti?

«È un momento difficile, i dischi non vogliono saperne di entrare nonostante le chance che ci creiamo. A volte nell’hockey capita. La grande delusione è quella di non essere riusciti a portare a casa nemmeno un punto da una partita giocata bene come quella di Zugo, che d’altro canto però ci deve motivare a proseguire su questa strada».

Risultati e reti nelle prossime partite dovranno però arrivare senza Nättinen, fermo ai box per infortunio. Non il massimo, per una squadra che fatica a segnare...

«Non lo nascondo, la sua assenza si farà sentire. Ma non importa, questo è l’Ambrì e sappiamo che quando qualcuno manca, qualcun altro si assume più responsabilità e cerca...