Il coronavirus arriva in National League. Quattro giocatori del Fribourg-Gottéron sono risultati positivi alla COVID-19. Il risultato implica la quarantena per tutta la squadra e per i giocatori che l’hanno fiancheggiata in pista negli scorsi giorni. Il club è in contatto con il medico cantonale friburghese per definire il proseguimento delle operazione, in particolare la fine della quarantena.