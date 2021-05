È bastato un gol messo a segno da Gregory Hofmann per dare allo Zugo di Dan Tangnes il successo in gara-1 della finale dei playoff (best of 5) contro il Ginevra-Servette. Una sola rete in sessanta minuti di gioco. Una partita molto combattuta, fisica ed equilibrata. Una serie che, anche per la bravura dei due portieri (Leonardo Genoni e Daniel Manzato) si prospetta quindi particolarmente eccitante. Per i ginevrini la possibilità di riscattarsi sarà immediata: gara-2 si gioca infatti già mercoledì alle 20.00.