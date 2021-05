Leonardo Genoni non si scompone proprio mai. Neppure in conferenza stampa, quando il moderatore della IIHF lo introduce chiamandolo Ramon Untersander. Lui sorride divertito, scuote il capo, si guarda in giro. Poi lascia correre e non corregge. Se non fosse intervenuta Manuela Hess, addetta stampa della nazionale rossocrociata, il buon Leo si sarebbe probabilmente finto Untersander. Per educazione.

Poco dopo ci prova un cronista bielorusso a metterlo in difficoltà: «Leo, questo è il tuo secondo shutout in carriera contro la nostra rappresentativa: è un avversario che ti stimola particolarmente?». Genoni non capisce, o finge di non capire. Si fa tradurre la domanda in tedesco, poi risponde con gentilezza: «No, niente di personale contro la Bielorussia. Chi ha visto la mia ultima partita in questo torneo, contro la Svezia, sa che dovevo riscattarmi. Sono contento di aver aiutato la squadra a ottenere questi altri tre punti».

Già, ieri il portiere dello Zugo è tornato sui suoi migliori livelli, contribuendo - soprattutto nel primo tempo - al netto 6-0 che ci avvicina ai quarti di finale. Ma il nostro obiettivo, alla vigilia dell’ultima sfida con la Gran Bretagna (domani alle 11.15), deve essere più ambizioso: chiudere il Gruppo A il più in alto possibile e poi puntare alle medaglie.

Il quinto sigillo di Hofmann

Dopo la sconfitta a testa alta rimediata sabato contro i russi, ieri la Svizzera ha immediatamente indirizzato la gara nel verso giusto. A Bertschy sono infatti bastati 36 secondi per segnare l’1-0, sfruttando il lavoro di Scherwey ed Herzog. Nei seguenti 15 minuti, però, la squadra di Fischer si è rilassata troppo, permettendo ai bielorussi di rendersi pericolosi. Ed è a quel punto che Genoni ha cancellato la controprestazione di martedì scorso, dando tranquillità al gruppo. La rete di Vermin al 18’ e quella di Andrighetto in entrata di periodo centrale, hanno poi spianato la strada verso un altro successo rotondo e convincente. Hofmann ha firmato il suo quinto gol nel Mondiale dialogando magnificamente con Corvi, ancora Vermin ha siglato la doppietta, mentre Herzog ha chiuso i conti in inferiorità numerica su iniziativa di Hischier.

Un bilancio positivo

«Sono molto contento», afferma Patrick Fischer. «Contro certi avversari, le vittorie sono quasi dovute e noi non abbiamo sbagliato. Negli ultimi due anni abbiamo fatto tanti passi avanti contro le cosiddette piccole: non fatichiamo più a dettare il gioco, ma allo stesso tempo concediamo poco e non corriamo rischi. Contro la Bielorussia siamo stati pronti sin dall’inizio, lavorando con tanta intensità. Nonostante una decina di minuti poco brillanti dopo l’1-0, abbiamo disputato una gara solida, in crescendo».

Dopo sei partite, il bilancio di Patrick Fischer è molto positivo: «Ne abbiamo vinte quattro e perse due. Quella contro la Svezia è andata molto male, ma sappiamo esattamente cosa è successo e quindi non ci preoccupiamo. Quella di sabato contro la Russia, invece, è stata la nostra miglior partita a Riga. Io e il mio staff ne siamo convinti. Abbiamo avuto tante occasioni da gol, ben dodici contro sei. Non abbiamo saputo capitalizzarle, ma la prestazione ci ha dato fiducia. Lo si è visto contro i bielorussi».

Il prossimo avversario ha qualcosa di esotico nel mondo dell’hockey, ma Patrick Fischer lo ha studiato bene e non si farà sorprendere: «La Gran Bretagna può contare su tanti giocatori di scuola canadese e contro di noi baderà soprattutto a difendersi, cercando di sfruttare i nostri errori e il power-play. Dovremo essere molto disciplinati, evitando regali e penalità. Vogliamo questi altri tre punti per provare a chiudere il girone al secondo posto. I quarti di finale sono il nostro primo obiettivo ed è bello sapere di essere padroni del nostro destino. Significa che fin qui abbiamo lavorato bene, con profitto».

Müller pronto al rientro

A far sorridere il selezionatore rossocrociato è anche l’infermeria: «Mirco Müller è pronto a rientrare. Con i bielorussi si è fatto male Praplan, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave». Così come per Simion, ieri lasciato a riposo.

