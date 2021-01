Venticinque anni il prossimo 8 maggio e 191 partite con la maglia dell’Ambrì Piotta. Siamo solo all’inizio, vien da dire. Intanto, però, l’allievo Noele Trisconi ha già raggiunto il maestro Luca Cereda. Ovvero colui che lo allena da un’eternità: «Ho scoperto di averlo agguantato soltanto domenica», ci racconta l’attaccante numero 18. «Me lo ha detto la mia ragazza dopo averne sentito parlare in televisione. Io non ne avevo idea, ma mi ha fatto piacere. È un bel traguardo. Spero di avere davanti a me ancora tante gare nella massima serie con i colori biancoblù. Mi restano altri due anni di contratto e avverto ogni giorno la fiducia del club. Senza guardare troppo lontano, martedì sera contro il Ginevra sarò ben felice di superare le 191 presenze del coach. Lo farò cercando di dare il massimo,...