Lo hanno denominato «Bollettino COVID-19», si trova (non proprio facilmente) sul sito della Federazione svizzera di hockey e raggruppa tutti i casi di coronavirus che hanno coinvolto le 24 squadre di National e Swiss League. Il documento è già arrivato a 14 pagine ed è un pratico diario di bordo per non perdere di vista l’evolversi della situazione.

La lunga lista di compagini finite in quarantena si apre e si chiude con i Ticino Rockets, prima squadra a rintanarsi tra le mura di casa il 17 settembre, in pieno periodo di amichevoli, e prima squadra a finirci per la terza volta – l’altro ieri – seppur in forma preventiva (si attende l’esito dei tamponi).

In principio è la Coppa

Dopo il «caso Rockets» di settembre, la stagione parte regolarmente. Più o meno. Il 1. ottobre, data d’inizio del campionato...