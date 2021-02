Chris McSorley e il Lugano. O meglio, Chris McSorley al Lugano. Potrebbe essere solo fantahockey, una bufala gettata in psato agli appassionati dal «Blick». D’altra parte solo un paio di mesi fa c’era chi lo dava per certo al Berna. Già, potrebbe trattarsi solo di una speculazione giornalistica, buona solo per le discussioni d bar. Oppure no, anche perché i bar, di questi tempi, sono chiusi. Martedì sera a Fribugo il direttore sportivo del Lugano Hnat Domenichelli ha confermato di averlo chiamato a Natale: «Per chiedergli come sta e per sapere se sarebbe andato al Berna». Sono bastate poche parole a stuzzicare – nel bene o nel male – la fantasia dei tifosi. Amato o detestato, McSorley è stato uno dei grandi personaggi dell’hockey svizzero degli ultimi vent’anni. Non ha mai vinto il titolo –...