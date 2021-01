Riva e Heed a Ginevra, Wolf a Zurigo. In cinque giorni la difesa bianconera ha perso tre titolari. Il ticinese e lo svedese hanno subito una commozione cerebrale, mentre l’austriaco si è fatto male a una spalla. Domani sera, in casa con lo Zugo, non ci saranno. Riva, come noto, ne avrà per diverso tempo. La condizione di Heed è meno grave, ma Pelletier è stato chiaro: «Il protocollo prevede almeno sette giorni di stop». Wolf, dal canto suo, si è sottoposto ieri ad una visita medica. Serge si è già sbilanciato dopo la gara dell’Hallenstadion: «Non promette bene».

Under 20 alla riscossa

Una bella grana, insomma. Anche perché il mercato non sembra un’ipotesi percorribile. Domani potrebbe avere più spazio Eliot Antonietti, ma saranno soprattutto i giovani della Under 20 a sperare in una chiamata....