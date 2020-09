Due reti, un palo pieno: Luca Fazzini ha vissuto una serata alla... Fazzini. «È stata una partita intensa, giocata a buon ritmo. Di sicuro la più intensa di questo precampionato: sembrava una sfida di campionato. Abbiamo sofferto un po’ solo nel periodo centrale, ma per il resto la nostra prestazione è stata buona», spiega il Fazz. Che continua: «Ci stiamo allenando tanto, più dello scorso anno in questo periodo e i segnali sono positivi. E i nuovi giocatori, sia gli stranieri sia gli svizzeri, si sono integrati molto bene». Giocare nella linea completata da Arcobello e Boedker non deve essere troppo male, vero Luca Fazzini? «Si tratta di giocatori di grande qualità e sono contento perché mi cercano parecchio, sia in allenamento sia in partita. Ma soprattutto, tengo a ribadirlo, hanno subito dimostrato di avere lo spirito giusto sia in pista sia nello spogliatoio». E tutti si aspettano nuovamente tanto da Luca Fazzini: «Mi sento bene, come d’altra parte mi sentivo in forma lo scorso anno in questo periodo. Ho lavorato e devo ancora lavorare tanto mentalmente: non posso più permettermi di giocare bene solo per un mese e mezzo. Devo e voglio essere costante per tutta la stagione».