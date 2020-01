Un punto che ha il sapore di beffa. La dolorosa sconfitta ai rigori patita dai biancoblù sul ghiaccio di Friburgo lascia l’amaro in bocca per come è arrivata. La squadra di Cereda ha lottato per ogni centimetro, ha messo in pista organizzazione di gioco e un gran lavoro in tutte le zone per spezzare il gioco dei dragoni friburghesi, ma alla fine la differenza l’hanno fatta i dettagli...