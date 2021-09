Un gran bel Lugano. Chris McSorley aveva chiesto una reazione dopo la sconfitta della sera prima all’Hallenstadion: è stato accontentato da una formazione bianconera che ha messo sotto il Berna - comunque in crescita - per quasi tutti i sessanta minuti di gioco. L’unica pecca del Lugano è stata quella di non essere stato in grado di chiudere prima i conti. I due pali colpiti da Herburger e da Walker gridano ancora vendetta, ma i bianconeri nei momenti topici della sfida hanno commesso qualche errore di troppo sotto porta, permettendo così agli Orsi di rimanere in partita fino all’ultimo.

Poco male, perché al termine di un incontro bello e combattuto i bianconeri hanno conquistato tre meritatissimi punti. Un Lugano incerottato, che in attacco ha dovuto fare a meno di Carr, Haussener, Josephs...