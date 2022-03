La serie nera è finita: giocatori e pubblico festeggiano il successo ai rigori sul Berna come se l’Ambrì Piotta avesse vinto il campionato. Dopo sei sconfitte di fila un successo è sempre buono da prendere, soprattutto per il morale. Ma è un successo che sa di beffa. Già, contro gli Orsi servivano i tre punti per continuare davvero a sognare: ne sono arrivati solo due e la squadra della capitale può ancora gestire nove punti di vantaggio sui leventinesi quando al termine della regular season mancano cinque partite. L’impressione, allora, è che malgrado la sconfitta sia stato il Berna ad effettuare l’operazione migliore. Daniele Grassi, autore della seconda rete biancoblù, la vede un po’ diversamente: «Adesso – dice – non c’è spazio per i rimpianti. Abbiamo vinto ed era importante. Abbiamo dimostrato...