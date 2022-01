Sa ancora vincere, questo Ambrì Piotta e non solo contro l’Ajoie fanalino di coda. A Rapperswil, in casa della squadra rivelazione del campionato, è arrivato il primo sorriso biancoblù del nuovo anno. Un inizio difficile, con la squadra di casa presto in vantaggio e vicinissima al raddoppio in più di un’occasione, ha lasciato temere il peggio. Ed invece no: per una volta la squadra di Luca Cereda ha tenuto duro e dopo aver ottenuto il pareggio grazie a Daniele Grassi, ha progressivamente preso fiducia, andando a conquistare alla fine tre meritatissimi punti.

Più furbo dei padroni di casaNiente rimonte subite, questa volta. Niente fasi di sbandamento. Per una volta l’Ambrì Piotta è stato più furbo del suo avversario e ha saputo gestire meglio le situazioni più calde. I leventinesi - molto attenti...