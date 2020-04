Nel settembre del 2010 Daniele Grassi, appena 17.enne, esordiva in National League con la maglia dell’Ambrì Piotta. Dieci anni dopo l’attaccante potrà difendere di nuovo i colori biancoblù in campionato. Sì, il ticinese ha deciso di tornare a casa. Almeno per due anni. «Per ora mi sono stabilito dalla mia ragazza a Bellinzona, sono ospite diciamo» ci racconta Daniele divertito. «Vedremo più in là, e con calma, se trovare qualcosa di più grande». Anche perché traslochi e restrizioni da coronavirus non vanno esattamente d’accordo. Già, come sta vivendo la situazione il neoacquisto leventinese? «A fine febbraio ho dovuto sottopormi a una seconda operazione al ginocchio sinistro e per questa ragione ora ogni giornata inizia presto, con sedute specifiche destinate alla mobilità della gamba. Per...