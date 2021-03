Dopo diciotto anni, l’avventura ticinese di Steve Hirschi si sta per concludere. L’ex difensore e capitano bianconero ha infatti deciso di tornare nella sua Langnau, dove lavorerà come coach dell’Under 15: «Partirò dopo Pasqua», ci ha raccontato in questa intervista di commiato.

Steve, l’addio si avvicina: stai tornando a casa o la stai lasciando?«Entrambe le cose. Lugano e Comano sono casa mia, ci ho passato metà dell’esistenza. Mi sono sempre trovato bene, i miei figli sono nati e cresciuti qui. In Ticino ho incontrato tante belle persone, anche al di fuori dell’hockey, e la qualità di vita è davvero eccezionale. D’altra parte, però, sono molto contento di riabbracciare l’Emmental, dove ho le mie radici. Saremo più vicini a genitori, nonni, fratelli, sorelle. Insomma, anche lì mi sentirò...