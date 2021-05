Siamo tornati con i piedi per terra. In maniera tanto brusca quanto inattesa. Chissà, forse le due vittorie contro Repubblica Ceca e Danimarca ci avevano fatto credere ad un Mondiale tutto in discesa per la Svizzera. La Svezia – con un 7-0 d’altri tempi – non ha ridimensionato le ambizioni dei rossocrociati. Ma ci ha riportato alla realtà: senza il massimo sforzo, la figuraccia è dietro l’angolo.

«Gli svedesi – spiega Gregory Hofmann – sono scesi in pista con il coltello tra i denti dopo aver perso le prime due sfide. Noi però gli abbiamo semplificato il compito: abbiamo lavorato meno di loro e la sconfitta non fa una grinza, anche se il risultato ci punisce probabilmente oltre misura. Abbiamo molto da imparare da questa partita: sappiamo che se ci esprimiamo sui nostri livelli possiamo dare...