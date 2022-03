Grégory Hofmann ha firmato un nuovo contratto di sei anni con lo Zugo. L’attaccante della Nazionale, tornato in forza ai campioni svizzeri da poco più di un mese, dopo una breve esperienza in NHL con i Columbus Blue Jackets, ha dunque confermato la volontà di restare a lungo, in pratica fino al 2028, con gli attuali leader del campionato. Dal suo ritorno in Svizzera, Grégory si è distinto mettendo a segno nove reti con quattro assist in nove incontri. Con una media di 1,12 punti a partita si era d’altra parte già rivelato un giocatore determinante per lo Zugo nello scorso campionato.