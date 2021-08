È iniziata l’avventura leventinese del veterano Juuso Hietanen, difensore finlandese reduce da 10 stagioni nella KHL russa. Nella sua bacheca spicca la medaglia vinta ai Giochi di Sochi del 2014.

Dopo un sopralluogo in giugno, Juuso Hietanen è tornato in Ticino domenica scorsa, giusto in tempo per cominciare la preparazione sul ghiaccio e per la prima amichevole di stasera contro i Ticino Rockets. Forse ha pensato a uno scherzo. Qualcuno, infatti, gli aveva descritto il Ticino come la parte più calda e soleggiata della Svizzera. «Fortunatamente del meteo mi importa poco», racconta il 36.enne. «Pioveva anche da noi, in Finlandia, dove le estati sono quasi sempre miti. Ma io mi adatto ad ogni condizione. Caldo, freddo. Era così anche in Russia, dove ho trascorso gli ultimi dieci anni».

Già,...