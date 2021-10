«Non abbiamo giocato il miglior derby e nemmeno il nostro miglior hockey». L’analisi di Samuel Guerra è lucidissima: «Le due squadre ormai si conoscono bene e tatticamente si sono neutralizzate a lungo. A noi piace giocare ad alto ritmo, con intensità, ma stavolta ci siamo riusciti solo in rare occasioni. È una sconfitta che fa male, ma anche una lezione in più per il futuro».

Nei primi trenta minuti, i bianconeri sono caduti in undici liberazioni vietate. Tantissime, come lascia intendere la reazione stupita di Guerra appena gli riportiamo la statistica: «In questa fase della stagione stiamo capendo come vogliamo giocare. L’intenzione è quella di proporre un hockey veloce, caratterizzato da transizioni rapidissime tra la zona difensiva e quella offensiva. Quando non c’è il giusto sincronismo...