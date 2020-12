Come anticipato da TeleTicino, l’HC Lugano rischia una seconda quarantena. Per ora non si sa molto di più. «Accertamenti sono in corso, per maggiori informazioni bisogna aspettare domani», ci ha risposto il club bianconero. La squadra di Serge Pelletier era già stata confinata ad inizio stagione, dopo la quarta giornata di campionato, quando tre giocatori (Bertaggia, Zurkirchen e Traber) erano risultati positivi al coronavirus.