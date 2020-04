L’accordo con Giacomo Dal Pian prevede la cancellazione dell’opzione a favore della società per la prossima stagione trasformandola in un nuovo accordo biennale con un’opzione in favore del club per un’ulteriore stagione. Il centro classe ’93 in carriera ha collezionato 160 presenze in National League ed ha messo a referto 10 gol e 14 assist.