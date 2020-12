Terzo derby, terza vittoria bianconera. Al termine di una gara di basso livello il Lugano si impone 3-2 all’overtime grazie a una rete di Tim Heed. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Parte meglio l’Ambrì Piotta, subito pericoloso con Kostner e più aggressivo in zona d’attacco. I bianconeri pasticciano parecchio nel loro terzo, ma trovano una prima occasione da rete al 3’30’’ con Romanenghi. Al 4’30’’ il Lugano si porta in vantaggio: bel lavoro preparatorio di Bertaggia, tiro ravvicinato di Wolf e disco che si infila tra i gambali di Ciaccio, impreciso nel suo intervento. Al 7’23’’ la squadra di casa conquista una superiorità numerica, subito vanificata da un fallo fischiato ad Arcobello. In 4 contro 4 sono i leventinesi a impegnare Schlegel. Al 10’24’’ altro inefficace power-play per il Lugano, nel quale si registra solo un tiro angolato di Fazzini. Al 12’40’’ Flynn spreca un pericolosissimo tre contro uno, facendosi ipnotizzare da Schlegel. Al 17’34’’ Grassi commette fallo, provocando la reazione di Chiesa. Per quest’ultimo ci sono 10 minuti di penalità disciplinare, ma è il Lugano a poter giostrare in 5 contro 4. Anche stavolta, però, il power-play non ingrana. A nove secondi dalla sirena sono i biancoblù a poter godere dell’uomo in più per uno sgambetto di Traber.

Secondo tempo

L’Ambrì Piotta sfrutta al meglio il suo primo power-play pareggiando i conti al 21’44’’ con Flynn. Decisiva una deviazione di Heed, al suo terzo autogol in due partite... Il Lugano reagisce subito, conquistando un’altra superiorità numerica per fallo di Hächler al 22’28’’. Stavolta la squadra di Pelletier non perdona, realizzando il 2-1 al 24’10’’ grazie a Fazzini, libero di prendere la mira e caricare un polsino micidiale a fil di palo. Il nuovo vantaggio sembra far bene ai bianconeri, che sfiorano subito la terza rete con Lammer. Gol sbagliato, gol subito: al 26’15’’ Zwerger segna il 2-2 raccogliendo un rimbalzo di Schlegel. A Heed non riesce il salvataggio in extremis sulla linea. La gara prosegue su livelli modesti, con i bianconeri sempre meno lucidi e l’Ambrì mai veramente in grado di alzare il ritmo. Al 37’55’’ i leventinesi guadagnano la seconda superiorità numerica della serata: il box-play di casa regge senza affanno.

Terzo tempo

I biancoblù vanno vicinissimi al vantaggio al 41’17’’: lo slap di Rohrbach si stampa sul palo. L’Ambrì Piotta cerca di sfruttare il momento, chiudendo a lungo il Lugano nel proprio terzo: i bianconeri peccano di lucidità, ma resistono. Al 47’03’’ Trisconi si fa espellere senza conseguenze: in power-play, infatti, i padroni di casa non trovano sbocchi. La gara presegue senza acuti e con poca qualità. I bianconeri appaiono imballati, ma gli ospiti non riescono a cambiare ritmo. Al 55’30’’ Müller trova l’accelerazione giusta, sbagliando a tu per tu con Schlegel. Al 56’15’’ altra situazione di 5 contro 4 per i padroni di casa. Un’occasione ghiotta che Pelletier decide di preparare al meglio chiamando il time-out. Il risultato, però, non è affatto soddisfacente. Si va così all’overtime, deciso da Heed dopo appena 29 secondi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata