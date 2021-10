André Heim, nella «goleada» di Ginevra hai messo a referto quattro assist. È stata la miglior serata della tua carriera?

«Forse non in termini assoluti, ma dal punto di vista realizzativo sicuramente sì. Non mi era mai successo di mettere a segno quattro punti in un match di National League. Devo però ammettere che nel terzo tempo ogni nostro tiro sembrava trovare la via della rete, dunque è stata una vittoria un po’ atipica... Al di là degli assist, mi sento di dire che sto pian piano ritrovando le migliori sensazioni, anche grazie all’aiuto di McMillan e Bürgler, con i quali mi trovo molto bene».

Dei 28 punti totalizzati dai giocatori biancoblù nella sfida delle Vernets, ben 25 sono giunti da elementi con licenza svizzera. Una buona vena che sta sopperendo alle attuali difficoltà realizzative...