L’Hockey Club Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Raphael Herburger per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30.04.2022 fino al termine della stagione 2022/23. Il 33.enne attaccante austriaco in possesso della licenza svizzera sta attualmente disputando il suo secondo campionato in maglia bianconera dopo aver militato in carriera nella EBEL con Klagenfurt e Salisburgo e tra il 2013 e il 2016 nella National League con il Bienne.