È volato alla volta di Berlino ieri mattina, il Lugano. E questa sera, alla Mercedes-Benz Arena, i bianconeri avranno la possibilità di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. In caso di successo in casa degli Eisbären e di contemporanea sconfitta della Skelleftea contro il Tappara di Tampere, la squadra di Chris McSorley sarà ufficialmente nei playoff della manifestazione continentale.

Intanto Hnat Domenichelli sta lavorando dietro le quinte: «Abbiamo fiducia in Fatton e Fadani – afferma il direttore sportivo – ma stiamo comunque studiando il da farsi. Non è evidente dover rinunciare a un portiere come Schlegel per sei settimane. Vogliamo valutare bene la situazione». Stessa cosa per il nuovo attaccante straniero: «Come detto, vogliamo puntare su qualcuno che...