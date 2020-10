Si è parlato tanto dell’invidiabile potenziale offensivo del Lugano. A spiccare, dopo il primo weekend di campionato, è però lo zero alla voce «gol subiti», con due «shutout» in due giorni per Schlegel: «L’assetto difensivo è stato molto positivo, con una bella collaborazione tra portiere, difensori e attaccanti», afferma il coach québecois. «Tutti si sono dati da fare nel lavoro senza disco e questo è un ottimo segnale per la nostra squadra. A livello di esecuzione, ritmo e intensità non siamo stati sullo stesso livello della sera precedente contro lo Zurigo, ma è comprensibile e un po’ me lo aspettavo: si è trattato del primo back to back della stagione. Cresceremo anche sotto questo aspetto».