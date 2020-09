Rientrati a Lugano dopo un campo d’allenamento a Lenzerheide e due amichevoli con Zurigo e Olten, i bianconeri hanno incontrato due nuovi compagni. Uno, Matteo Nodari, è già di casa. L’altro, Tim Heed, è tutto da scoprire. Il difensore svedese, in arrivo dai San Jose Sharks, ha firmato fino al 15 novembre, ma sogna ancora la NHL.

Tim, benvenuto a Lugano. I tifosi possono sperare di vederti giocare qui fino a fine stagione?

«Lasciatemi innanzitutto godere il momento. Sono felice di essere qui e mi rallegra sapere che potremo giocare davanti a un buon numero di spettatori. Poi vedremo cosa succederà a metà novembre, quando scadrà il mio contratto. Giocare in NHL è l’obiettivo di tutti, anche per chi ci è già stato. Dunque sì, tengo vivo il sogno di tornare oltre oceano. Ma adesso e per i prossimi due mesi e mezzo sono totalmente focalizzato sul Lugano. Darò il massimo per contribuire al successo della squadra. Non so dove giocherò a dicembre, è vero, ma in questo momento ho lo stesso obiettivo dei miei compagni: vincere il titolo».

A Lugano sarai uno dei giocatori più importanti e utilizzati, a differenza di quanto succedeva in California. Sei pronto?

«È uno dei motivi per cui sono venuto qui. Negli ultimi due anni con gli Sharks ho giocato poco, solo una trentina di partite a stagione, quindi ho tanta voglia di ghiaccio. Detto questo, in squadra ci sono molti elementi validi e dovrò conquistarmi ogni minuto lavorando sodo. Una delle prime cose che ho capito è che il Lugano vuole proporre un gioco molto veloce, con tanti inserimenti dei difensori. È uno stile che si adatta alle mie caratteristiche di terzino offensivo. Ora si tratta di conoscere i nuovi compagni e di affinare la chimica. Credo che andrà bene, ci divertiremo».

Nei primi anni della tua carriera sei stato un attaccante. Quale fu la tua reazione quando ti proposero di giocare in difesa?

«Ricordo di averne discusso con mio padre, oltre che con il mio allenatore dell’epoca. In squadra eravamo a corto di terzini, così saltò fuori questa opportunità. Papà è stato a sua volta difensore e a lui l’idea piaceva parecchio. Mi sono convinto anch’io e da allora non mi sono mai pentito. Ormai sono passati più di dieci anni, ma non si smette mai di imparare, indipendentemente dal ruolo. Dopo quattro stagioni trascorse in Nordamerica, ad esempio, devo ritrovare il feeling con la superficie più grande delle piste europee. Anche giocando dietro, inoltre, resto sempre un elemento molto offensivo».

© CdT/Chiara Zocchetti

Infatti da te ci si attende molto in power-play, magari in combutta con Mikkel Boedker, già tuo compagno a San Jose.

«Ritrovarlo a Lugano è stato molto bello e la sua vicinanza mi sarà di grande aiuto, soprattutto all’inizio di questa avventura. Anche per Mikkel è tutto nuovo, dunque andremo insieme alla scoperta del campionato svizzero. È una bella cosa anche per le nostre mogli, che già si frequentavano in California. Si faranno compagnia durante le nostre mattinate d’allenamento e le nostre trasferte».

A San Jose sei stato testimone dell’esplosione di Timo Meier, l’attaccante svizzero più prolifico in NHL. Che rapporto avete?

«Ottimo, davvero. Timo è un ragazzo speciale e ha un talento incredibile. Ha ancora tanti anni da protagonista davanti a sé, il futuro gli appartiene. Già oggi è uno degli elementi più importanti degli Sharks, ora solo lui può decidere quanto forte vorrà diventare. Paradossalmente Timo non ha mai giocato nel massimo campionato svizzero, quindi non ho potuto chiedergli consigli».

Magari i consigli li hai chiesti a qualche svedese già passato dalla Cornèr Arena?

«Certamente, soprattutto a Linus Klasen, uno che di Ticino se ne intende. E anche a Patrik Zackrisson, bianconero nel 2016-17 e mio compagno ai tempi dello Skellefteå. Se ho scelto il Lugano e la Svizzera, anziché altre realtà come la Svezia o la KHL, è anche grazie alle loro informazioni. Mi hanno detto solo cose positive sulla città, l’organizzazione e i tifosi. Sono curioso di scoprire una nuova Lega e un nuovo Paese».

© CdT/Chiara Zocchetti

Con gli Sharks non vi siete qualificati per i playoff nelle «bolle» di Toronto ed Edmonton. Stai comunque seguendo le partite? E che idea ti sei fatto?

«Non ho visto quasi niente, ad essere sincero. Mi accontento di informarmi sui risultati la mattina, appena sveglio. Credo comunque che portare a termine la stagione con un vincitore sia una buona cosa. Per quel che ne so, le cose stanno funzionando bene. Mi auguro che per il campionato 2020-21 la NHL possa ripartire in ogni città, con dei tifosi sugli spalti, come avverrà in Svizzera».

Lo scorso 12 marzo, quando la NHL ha fermato la regular season a causa della pandemia, stavi finalmente giocando con regolarità e con un minutaggio importante. Una vera beffa...

«È vero, stavo attraversando un buon periodo. Ad inizio stagione avevo giocato, ma da metà febbraio ho avuto più spazio, arrivando a superare regolarmente i 15 minuti di ghiaccio a partita. Nelle ultime partite prima del lockdown avevo giocato 20 minuti contro Ottawa e 18 a Chicago. Poi si è fermato tutto. È stato frustrante, non lo nego, ma c’erano cose ben più importanti a cui pensare. Considerando i danni che il coronavirus stava facendo negli Stati Uniti e nel mondo, non è stato difficile per me fare un passo indietro per osservare il quadro generale della situazione».

A San Jose hai giocato con un tuo illustre connazionale, Erik Karlsson, uno dei migliori difensori offensivi in NHL. È stato bello poterlo osservare ogni giorno?

«Diciamo che ci sono stati diversi aspetti positivi, sì, ma anche alcuni negativi. Mi spiego: viste le mie caratteristiche, ero di fatto in competizione con lui per avere più spazio. Ma Erik è probabilmente il migliore del mondo in questo ruolo e dunque potevo solo imparare, chiedergli qualche consiglio e provare a rubargli dei trucchetti. Alcuni sono inimitabili, ma ci ho provato».

© CdT/Chiara Zocchetti

