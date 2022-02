Sapporo, Vancouver oppure Barcellona con i Pirenei? La sede per i Giochi invernali del 2030 non è ancora stata designata e alla lista potrebbero aggiungersi nuove candidature. Comunque sia, fra otto anni potrebbe esserci una disciplina in più nel programma: l’hockey su ghiaccio giocato a tre contro tre (3x3), sulla scia di quanto visto nel basket ai Giochi di Tokyo 2021.

Una sparata? Per nulla. A scendere in pista è direttamente la IIHF, la federazione internazionale, rappresentata dal suo nuovo presidente, il francese Luc Tardif. Proprio oggi il successore del friburghese René Fasel ne ha parlato in una conferenza stampa a Pechino: «Per l’hockey è importante poter inserire un nuovo tipo di competizione. Per certi Paesi sarebbe più facile trovare quei 12-13 giocatori necessari per una squadra di 3 contro 3, piuttosto che trovarne 22 per una di hockey tradizionale. Sarebbe un’opportunità di sviluppo. Altri sport lo hanno già fatto».

Luc Tardif non ha partorito l’idea in una notte insonne. Anzi, quello del 3x3 è stato uno dei suoi primi cavalli di battaglia dopo l’intronizzazione dello scorso autunno. «Sarebbe una disciplina attrattiva per le nuove generazioni», disse all’epoca. «Inoltre, come federazione, svolgiamo un lavoro enorme per le Olimpiadi e lo facciamo per sei medaglie appena, tre al maschile e tre al femminile. Spendiamo tanti soldi per portare i nostri arbitri dall’altra parte del mondo ma penso che non veniamo considerati abbastanza. Ecco perché vogliamo spingere l’hockey 3x3. Per essere più presenti».

I precursori

Ben prima del basket 3x3, nel 1996 era stato il beach volley a fare irruzione ai Giochi di Atlanta. Una variante di coppia, su sabbia, della pallavolo indoor a sei. Oggi vedere il «beach» alle Olimpiadi estive è normalissimo e nessuno ha da obiettare. Tra l’altro, tra i Paesi che ne hanno beneficiato in termini di risultati, c’è anche il nostro. Poco competitiva nella pallavolo classica, nel beach volley la Svizzera ha già conquistato un bronzo ad Atene 2000 tra gli uomini e un altro bronzo a Tokyo 2021 tra le donne. A Rio 2016 fu invece il rugby a sette a finire nel pentolone a cinque cerchi.

Tornando all’esempio del basket, sembra di risentire le parole del portavoce della FIBA, lo svizzero Patrick Koller, in un’intervista rilasciataci nel 2016 in Brasile: «Vogliamo portare il 3 contro 3 alle Olimpiadi come seconda disciplina del basket. Ce ne sono tante nel nuoto, perché non una in più sotto canestro?», disse l’ex playmaker della Nazionale e del Lugano. Il suo sogno è ben presto diventato realtà.

Quasi tutto da zero

Rispetto all’hockey 3x3, la versione ridotta della pallacanestro aveva una storia alle spalle ben prima di Tokyo. Esisteva già un movimento internazionale, un ranking ufficiale, un World Tour della FIBA. C’erano già degli specialisti, anche se molti, come accade tuttora in Svizzera, affiancavano il basket tradizionale al 3x3. Nel caso dell’hockey, bisognerebbe creare quasi tutto da zero, puntando sulle nuove generazioni. La spinta delle Olimpiadi potrebbe dare un importante impulso (il basket 3x3 si sviluppò parecchio dopo l’ammissione ai Giochi) ma gli interrogativi non mancano. Chi prenderebbe parte al torneo 3x3? Degli specialisti che ad oggi non esistono ancora? Oppure dei giocatori di hockey tradizionale «scartati» dalle selezioni classiche? Nascerebbero dei campionati nazionali? Si punterebbe su un circuito mondiale patrocinato dalla IIHF?

L’esperimento di Losanna

In realtà qualche passo è già stato fatto durante l’era Fasel. L’hockey 3x3 (presente da alcuni anni nel videogioco ufficiale della NHL) venne testato nel gennaio del 2020 ai Giochi della Gioventù di Losanna: pista ridotta ad un solo terzo (si gioca per la larghezza), tre tempi da 16 minuti, 3 minuti di pausa tra un periodo e l’altro, cambi di un minuto esatto (per un totale di 48). I bodycheck sono aboliti, le liberazioni vietate e i fuorigioco cancellati. All’«esperimento» di Losanna prese parte il difensore ticinese Simone Terraneo, juniores dell’Ambrì: «Avevano formato delle squadre miste, con giocatori da tutto il mondo», ci racconta. «A livello sociale è stato bellissimo, ho conosciuto persone nuove di culture diverse. Sul piano sportivo, però, continuo a preferire di gran lunga l’hockey tradizionale. Nel 3x3 non ricordo grandi tattiche, c’era molta libertà, anche per l’assenza di fuorigioco e liberazioni. Bisogna immaginare un 3 contro 3 molto diverso da quello che si vede negli overtime del campionato svizzero. Soprattutto per la pista piccola, ma anche perché la partita non finisce dopo la prima rete. C’è quindi meno ossessione per il possesso del disco, si tira appena si può. I punteggi sono alti, si segnano facilmente dieci gol».

Il test verrà ripetuto ai Giochi della Gioventù del 2024.

©CdT.ch - Riproduzione riservata