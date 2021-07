Il titolo svizzero con lo Zugo, un Mondiale eccellente a livello individuale, la firma con i Columbus Blue Jackets e il recente annuncio della sua prossima paternità: il 2021 di Gregory Hofmann è un concentrato di emozioni e di gioie senza pari. «E adesso – ci confida l’ex bianconero – voglio fare di tutto per riuscire ad impormi in NHL».

Se lo ricorderà a lungo questo 2021, Gregory Hofmann. E non solo – fortunatamente – per un campionato condizionato dalla pandemia di coronavirus. Ha vinto il campionato con lo Zugo schiacciasassi, ha disputato un ottimo Mondiale con la nazionale rossocrociata, ha firmato un contratto «one-way» con i Columbus Blue Jackets. E, dulcis in fundo, tra qualche mese diventerà papà per la prima volta. Una lunga serie di fortissime emozioni, insomma. «Ne parlavo proprio...