Sono mesi intensi, quelli che sta vivendo Gregory Hofmann. Dalla nuova vita negli Stati Uniti all’esordio in NHL, passando dalla forzata rinuncia alle Olimpiadi fino alla nascita della primogenita, Jamie Lee. «Tante belle emozioni – conferma Gregu – anche se non posso dirmi ancora soddisfatto per quanto sto facendo in pista».

Ha trascorso qualche giorno in Svizzera e domani salirà sull’aereo che lo riporterà negli Stati Uniti, a Columbus. Negli scorsi giorni Gregory Hofmann è diventato papà della piccola Jamie Lee: l’emozione più grande di un periodo particolarmente intenso, per l’ex attaccante del Lugano.

«Sì – conferma l’attaccante dei Columbus Blue Jackets – sto davvero vivendo un momento ricco di emozioni sia per quanto riguarda la mia carriera che la mia vita privata. Ho coronato il sogno...