I biancoblù vengono sconfitti 4-0 a Bienne al termine di una partita povera di emozioni. Decidono le reti di Hügli, Rajala e la doppietta di Künzle. La squadra di Cereda, scesa al gran completo sul ghiaccio della Tissot Arena, non riesce invece a trovare la via del gol. Dovrà provarci nuovamente martedì sera: in Leventina arriverà lo Zugo.