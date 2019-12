In Leventina il Natale è arrivato con una settimana di anticipo. Al termine di una serata magica, l’Ambrì Piotta ha umiliato il Lugano con un risultato di altri tempi, si è portato in vantaggio per tre successi a uno nella storia stagionale dei derby ed ha pure operato il sorpasso ai danni dei bianconeri. Meglio di così... A Lugano invece è già arrivata la befana, brutta e cattiva,...