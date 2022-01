Il Lugano si impone 7-4 a Langnau al termine di una partita dalle porte aperte. Ora ci sarà la pausa, poi riprenderà la caccia al sesto posto.

Gli uomini di McSorley scendono sul ghiaccio della Ilfis con Irving fra i pali: a farne le spese è Boedker, lasciato in tribuna. Fra i tigrotti la lista di assenti è invece infinita. I bianconeri si portano subito in vantaggio al 2’27’’ con Carr, abile a sfruttare il primo powerplay di serata. Al 4’58’’ Fazzini si invola verso Mayer, ma il ferro gli nega la gioia del gol. Un minuto più tardi è Josephs ad avere sul bastone l’occasione del raddoppio mentre i padroni di casa faticano a rendersi pericolosi. Al 14’ Irving non vede partire il tiro di Pesonen e i tigrotti pareggiano. Al 17’49’’ Fazzini serve un disco d’oro a Loeffel, che si trasforma nel nuovo vantaggio ospite. Passa un minuto ed Herburger – su tiro di Alatalo – devia il disco che vale il 3 a 1.

Nel secondo periodo gli uomini di Sarault scendono in pista con una marcia in più: Pesonen fallisce malamente un rigore provocato da Fazzini, poi si riscatta in powerplay al 23’. La reazione bianconera è immediata: un caparbio lavoro nello slot di Vedova permette al Lugano di riportare a due le lunghezze di vantaggio. Il Langnau si riavvicina al 31’08’’ con Blaser (in penalità differita), ma dopo appena 52’’ Thürkauf mette alle spalle di Mayer pure il quinto disco di serata. A 90’’ dalla seconda sirena Vedova firma la sua personale doppietta e chiude di fatto la partita.

Negli ultimi 20’ Pesonen tenta disperatamente di riaprire la sfida e Irving gli dà una mano: dopo appena 50’’ arriva la tripletta, con il portiere bianconero che perde completamente di vista il disco. Un intervento di Morini ai danni di Schilt non sanzionato infiamma i padroni di casa: Josephs e Grossniklaus arrivano alle mani poco dopo. Nei minuti seguenti le occasioni arrivano con il contagocce, con il Lugano che controlla la partita e i padroni di casa che faticano a rendersi pericolosi dalle parte di Irving. A poco meno di 5’ dalla terza sirena, Yves Sarault richiama Mayer per tentare l’ultimo disperato assalto. Il Langnau spinge e McSorley chiama il timeout per far riordinare le idee alla sua squadra e a pochi secondi dal 60’ arriva pure il settimo gol a porta vuota con Arcobello.

Il tabellino

Langnau - Lugano 4-7 (1-3, 2-3, 1-1)

Reti: 2’27’’ Carr (Thürkauf-Loeffel, esp. Schmutz) 0-1; 13’13’’ Pesonen (Blaser-Petrini) 1-1; 17’49’’ Loeffel (Fazzini-Müller) 1-2; 18’49’’ Herburger (Alatalo-Vedova) 1-3; 22’44’’ Pesonen (Grenier-Blaser, esp. Vedova) 2-3; 23’54’’ Vedova (Guerra-Bertaggia) 2-4; 31’08’’ Blaser (Rohrbach, in penalità differita) 3-4; 32’00’’ Thürkauf 3-5; 38’30’’ Vedova (Bertaggia) 3-6; 40’50’’ Pesonen (Grenier) 4-6; 59’56’’ Arcobello (Müller, a porta vuota) 4-7.

Spettatori: 4.577.

Arbitri: Lemelin e Fluri (Stalder e Huguet).

Penalità: 3x2’ contro Langnau; 2x2’ c. Lugano.

Langnau: Mayer; Grossniklaus, Blaser; Weibel, Grenier, Rohrbach; Schilt, Diem; Pesonen, Schmutz, Petrini; Leeger, Aeschbach; Sturny, Berger, Lapinskis; Trachsel; Liechti, Melnalksnis, Naber.

Lugano: Irving; Müller, Loeffel; Morini, Arcobello, Fazzini; Riva, Alatalo; Josephs, Thürkauf, Carr; Guerra, Chiesa; Bertaggia, Herburger, Vedova; Wolf; Stoffel, Walker, Traber; Werder.

Note: Langnau senza Guggenheim, Loosli, Olofsson (amm.), Elsener, Saarela, Huguenin, Zryd, Zaetta, Erni, Punnenovs e Langenegger (inf.). Lugano s. Boedker (in sovr.), Schlegel e Fadani (inf.). Al 20’49’’ rigore di Pesonen parato da Irving. “Timeout”: Lugano 57’25’’; Langnau 58’13’’. Langnau senza portiere dal 55’36’’ al 59’56’’.

