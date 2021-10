Domani alla Cornèr Arena (19.45), i bianconeri di Chris McSorley ospitano gli Eisbären Berlino in una partita che ha ancora molto da dire in ottica qualificazione. Questo in virtù del successo (4-2) ottenuto ieri dai finlandesi del Tappara Tampere (leader del gruppo E) nei confronti degli svedesi dello Skelleftea. Per accedere agli ottavi al Lugano servirà un successo.