I derby di hockey tra Lugano e Ambrì Piotta tornano sulla RSI. Lo comunica la stessa emittente pubblica, spiegando che la SSR ha finalizzato un accordo valido per i prossimi due anni con la Federazione elvetica (SIHF) e la detentrice dei diritti UPC per la trasmissione in esclusiva di tutte e 6 le partite tra i club ticinesi, nonché altre 6 partite di regular season su SRF, RTS e RSI. Dopo alcuni anni in esclusiva su Teleticino, i match tra Lugano e Ambrì tornano dunque sulla televisione pubblica. Il CEO del Gruppo Corriere del Ticino Alessandro Colombi commenta: «Siamo stati in trattativa per cercare di confermare il derby, ma il nostro competitor ha deciso di investire per riportare il derby a Comano a scapito di altro. Dopo alcuni anni, crediamo comunque di aver offerto un ottimo servizio a ticinesi. È stata una grande avventura poter trasmettere in esclusiva un evento sportivo così seguito dalla popolazione».