I Frölunda Indians restano la migliore formazione d’Europa. Il club svedese di Göteborg si è riaggiudicato la Champions League, battendo in finale per 3-1 i cechi del Mountfield. Per la compagine scandinava, che ha recuperato lo svantaggio di una rete, si tratta del quarto successo nelle ultime cinque stagioni. I precedenti titoli erano stati conquistati nel 2016, 2017 e 2019.