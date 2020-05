Il risultato del voto potrebbe essere conosciuto già stasera. Qualora questo «format» venisse approvato, l’accordo per una ripresa della stagione non sarebbe comunque garantito, La NHL e l’associazione dei giocatori devono ancora negoziare altri dettagli di non poco conto, a partire dai protocolli sanitari e di sicurezza.

Il piano per i playoff a 24 squadre prevede che le prime quattro classificate di ognuna delle due Conference si affrontino per determinare le teste di serie, mentre le altre 16 compagini qualificate si sfiderebbero in una serie preliminare al meglio delle 5 partite. In seguito ci sarebbero i quattro classici turni di playoff «best of 7».