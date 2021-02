Degli striscioni sono apparsi per esempio a Malley in occasione del derby Losanna – Ginevra davanti alle panchine delle due formazioni. O anche alla Valascia prima di Ambrì – Berna. Si rivolgevano ai dirigenti dei club che stanno per prendere decisioni sul futuro della Lega. Su di essi si è potuto leggere: “I giovani sono il nostro futuro, i tifosi il nostro sostegno, e l’hockey è la nostra vita”