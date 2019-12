I New Jersey Devils hanno chiamato il portiere svizzero Gilles Senn, proveniente dal farm team dei Binghampton Devils. Il 23.enne vallesano , che nella scorsa estate aveva raggiunto Nico Hischier nella franchigia di New Jersey, ha finora disputato 13 incontri in AHL con una media di parate dell’89,6%. I Devils giocheranno la loro prossima partita nella notte di mercoledì su giovedì contro Anaheim.