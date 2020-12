Nella Formula 1 una sosta ai box gestita male può compromettere gara e risultato al traguardo. Tutto si decide in pochi secondi, forse anche meno. Nell’hockey, al momento, è invece questione di giorni, settimane. E sì, a fare rima con pit-stop sono contagi e quarantene. La strategia dei meccanici in casa Lugano sembra tuttavia funzionare. I bianconeri sono stati costretti a fermarsi e poi a ripartire per ben tre volte. E in ogni circostanza non hanno perso terreno prezioso. Rientrato dalla prima pausa forzata di due settimane, il 23 ottobre la squadra di Serge Pelletier aveva sconfitto il Davos all’overtime. Il successo del 13 novembre a Langnau (un 4-2 maturato nel terzo periodo), aveva per contro fatto seguito a venti giorni d’astinenza dall’hockey, causa confinamenti altrui. Il terzo indizio, che certifica la buona sopportazione degli «stop and go», si è infine presentato venerdì sera a Bienne, al termine di un crescendo valso altri due punti.

Una risposta convincente

«Una prestazione subito convincente? Onestamente me l’aspettavo» ci dice senza tentennamenti Alessandro Bertaggia, tra i migliori alla Tissot Arena. «Dopo un periodo così lungo senza partite tutti hanno voluto dare il 110%, e penso che l’andamento della sfida contro il Bienne lo abbia dimostrato. In alcune situazioni potevamo essere più sul pezzo, considerate le troppe chance che non andavano concesse all’avversario. Detto ciò, il nostro gioco è migliorato con il passare dei minuti».

Verso un gennaio folle

Bene. Ora però serve fare un passo supplementare, amministrando al meglio l’effettivo ritorno in pista e i giri che ancora restano da portare a termine. La strada, questa sera, condurrà il Lugano a Zugo. Una trasferta difficile, alla quale seguiranno il derby e la sfida di Davos dopo Natale. Il tutto prima di un gennaio folle, con quindici incontri (uno ogni due giorni). O almeno si spera. «Il calendario è davvero carico e noi dovremo trovare il modo di vincere il più possibile» evidenzia ancora Bertaggia. «Fare troppe riflessioni sulla gestione dei tempi di recupero ad ogni modo serve a poco. In due mesi e mezzo abbiamo disputato la miseria di tredici gare. Ecco perché siamo disposti a prendere quello che arriva».

Quando parte Kurashev?

Anche coach Serge Pelletier guarda con fiducia al match della Bossard Arena. «Non temo in particolari contraccolpi sul piano fisico» afferma il tecnico. «Archiviata la partita di Bienne abbiamo avuto due giorni per smaltire la fatica accumulata. Il morale, quello, è per contro alto alla luce del bel successo». Non saranno per contro recuperati e dunque arruolabili i tre giocatori alle prese con i postumi dell’infezione da COVID-19: Reto Suri, Romain Loeffel ed Eliot Antonietti. Dopo l’esordio felice di Nicolò Ugazzi (con oltre 4 minuti di ghiaccio), dovrebbe invece essere giunta l’ora di un altro 19.enne: il difensore e figlio d’arte Jari Näser.

«Ci sarà anche Philipp Kurashev» taglia corto Pelletier, sollecitato sulla partenza o meno del centro dei Chicago Blackhawks, ieri spostato in quarta linea e oramai con la valigia in mano. In vista dell’imminente camp di preparazione, il suo compagno Pius Suter è stato richiamato in Nordamerica e lascerà Zurigo con effetto immediato.

