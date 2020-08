Nessun giocatore svizzero disputerà i quarti di finale dei playoff NHL. L’ultimo «sopravvissuto», Jonas Siegenthaler, è stato infatti eliminato insieme ai suoi Washington Capitals dai New York Islanders. La serie, andata in scena nella «bolla» di Toronto, si è chiusa con il 4-0 di gara-5, nella quale il difensore rossocrociato è sceso in pista per 13’26’’ con un bilancio neutro. Prima di lui, avevano salutato il sogno della Stanley Cup agli ottavi di finale anche gli altri elvetici Nino Niederreiter con i Carolina Hurricanes (1-4 contro i Boston Bruins), Philipp Kuraschew con i Chicago Blackhawks (1-4 contro i Vegas Golden Knights) e Dean Kukan con i Columbus Blue Jackets (1-4 contro i Tampa Bay Lightning).