Ci siamo arrivati, in un modo o nell’altro. Tra quarantene, partite rinviate e alcune semplicemente cancellate, la stagione regolare è comunque giunta al termine. Ed è già un mezzo miracolo. Ora è tempo di playoff e il mondo dell’hockey rossocrociato spera ardentemente che i giochi per il titolo possano svolgersi in sicurezza e serenità. A dire il vero ancora non è ben chiaro cosa accadrebbe se un nuovo focolaio di coronavirus entrasse di nuovo nello spogliatoio di una delle pretendenti al titolo. Meglio non pensarci troppo, per ora. Così come non è ancora stato stabilito in quante partite si terranno le semifinali e la finale. Sì, è stata ed è tuttora una stagione surreale, che vedrà i futuri campioni svizzeri festeggiare e alzare la coppa al cielo in una pista desolatamente vuota. Le sole...