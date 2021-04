Il Berna, che era in quarantena perché aveva quattro giocatori positivi al test del coronavirus, potrà riprendere gli allenamenti lunedì 5 aprile. Allo stato attuale, i pre-playoff di NL potranno quindi iniziare come previsto mercoledì 7 aprile.Tutte le squadre qualificate per i pre-playoff e per i quarti di finale dei playoff saranno poste in una doppia bolla al più tardi a partire da sabato. I pre-playoff vedranno di fronte la 7. e la 10 e l’8. e la 9. della regular season. Le sfide si giocheranno alla meglio di tre incontri.