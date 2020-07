È ad un breve volantino che è stato affidato l’annuncio dello scioglimento dei Ragazzi della Nord. Al gruppo è stata messa fine dopo 35 anni di tifo in curva a favore dell’HC Lugano. Poco tempo fa, come riporta la RSI che ne dà notizia, anche la Fossa aveva annunciato lo scioglimento, così che del tifo organizzato storico bianconero restano solo i Veterans in Curva Nord.