Per i Ticino Rockets la situazione si fa delicatissima. E non solo sul piano sportivo. Sì, perché non bastavano i playout imminenti: da venerdì sera inizierà la caccia alla salvezza senza passare dallo spareggio. Ora le cose rischiano di precipitare anche a livello societario. Ad accendere la miccia e sparare un razzo in direzione dell’Ambrì Piotta, azionista di maggioranza, è stato...