Dopo la vittoria casalinga all’overtime contro lo Zugo Academy di martedì, i Ticino Rockets di Alex Reinhard e Sébastien Reuille hanno messo fine in terra neocastellana a un lungo digiuno di successi pieni, imponendosi per 5-2 alla pista delle Mélézes sul La Chaux-de-Fonds. A suonare la carica per i suoi ci ha pensato il solito Maxwell Gerlach che sul finire del primo tempo ha dimezzato lo svantaggio (2-1) ed ha successivamente infilato la rete del pareggio dopo poco più di due minuti dall’inizio del tempo centrale in superiorità numerica. Qualche minuto più tardi Lee Roberts ha realizzato il gol del vantaggio dei ticinesi, che sono poi stati in grado di assorbire senza troppo danno i quattro minuti di inferiorità per le espulsioni di Gregory Squires e Christian Stucki tra il 28’55’’ e il 34’39’’. Giocando concentrati e in modo concreto Tosques e compagni hanno poi messo in cascina altro fieno, grazie alle segnature di Marc Camichel e ancora di Squires. Ed alla fine hanno vinto con merito, si sono presi un’iniezione di fiducia e soprattutto hanno conquistato tre punti pesantissimi ed ora «vedono» il Winterthur davanti a loro.