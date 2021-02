I Ticino Rockets rispondono alle vittorie dello Zugo Academy e del Winterthur andando ad imporsi in casa della capolista Kloten. Grazie ad una partita disciplinata, gli uomini di Eric Landry hanno messo in saccoccia punti e una buona dose di fiducia. La formazione ticinese ha iniziato molto bene, approfittando di un power-play iniziale che ha messo sulla retta via una partita che li vedrà poi dominare. I Razzi non hanno mai dubitato del loro potenziale e sono riusciti persino a realizzare il 2-0 in inferiorità numerica, con Pinana seduto sulla panchina dei cattivi. Portato a casa il primo tempo, i Rockets – con caparbietà e senza perdere la calma – hanno tenuto testa ai giocatori zurighesi, che si sono dal canto loro innervositi. La rete di Dufey a poco meno di 5’ dal termine del secondo periodo ha tagliato le gambe al Kloten. In entrata di terzo tempo, un’altra volta grazie ad un power-play che questa sera ha regalato soddisfazioni, Romanenghi ben assistito da Fontana, ha fatto capitolare il portiere Luis Janett per la quarta volta. Gli “aviatori”, dopo la segnatura di Staiger al 51’, le hanno tentate tutte per cogliere in fallo i ticinesi, che invece – proprio sullo squillare della sirena – hanno realizzato a porta vuota il 5-2 con Vedova.